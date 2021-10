Estudo aponta aumento da perda de visão por catarata no Brasil

De acordo com o último censo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a catarata já responde por 49% da cegueira no país. O oftalmologista do Sistema Hapvida, Dr. Breno Barth, explica que a velocidade do envelhecimento explica esta prevalência no país. “Essa é uma doença que afeta o cristalino (a lente) do olho, deixando a visão deficiente, meio opaca e tem como único tratamento a intervenção cirúrgica”.