Comerciante é morto a tiros após ter seu comércio invadido por criminosos, em Mossoró

O caso aconteceu na noite de desta segunda-feira (18), no loteamento Terra Prometida, região do Santo Antônio. A vítima foi identificada como Reginaldo de Lima Santos, conhecido por "Naldinho", de 40 anos. Os suspeitos teriam invadido o local e matado Naldinho dentro do estabelecimento. A motivação do crime é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.