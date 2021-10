Saúde reforça convite às mulheres para realização de mamografias e preventivos gratuitos em Mossoró

Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama e os números da doença continuam muito elevados no Brasil.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil estimam-se que a incidência é de 66.280 casos novos de câncer de mama para cada ano do triênio 2020-2022. Esses números correspondem a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres.

A campanha nacional “Outubro Rosa” vem estimulando durante todo este mês a prevenção através da realização de exames que incluem mamografias e exames de prevenção de câncer de colo de útero.

Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e a Fecomércio trouxe para o município o programa Saúde Mulher Sesc, que está possibilitando a realização de mamografias e preventivos gratuitamente.

Segundo a assistente social Samara Baratxo, que coordena o atendimento no Sesc, a média diária de atendimento é de 200 mamografias e 400 exames de prevenção ao câncer de colo de útero. Samara explica que ainda há muitas vagas para o cadastramento de mulheres para a realização dos exames.

Os agendamentos para os exames que estão sendo feitos no programa Saúde Mulher Sesc/PMM podem ser feitos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Samara explica que os atendimentos também podem ser possíveis realizando o agendamento no Sesc.

“Estamos fazendo um chamamento às mulheres para que procure o serviço Saúde Mulher para realizarem seus exames, ainda temos muitas vagas”, convoca.

Para ter acesso aos exames, as mulheres precisam levar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Os exames acontecerão até o mês de novembro.

A secretária de Saúde Morgana Dantas reforça a importância de procurar a prevenção e destaca os programas que estão sendo disponibilizados para que as mulheres possam fazer mamografias e exames de prevenção ao câncer de colo de útero gratuitamente.

“Hoje, Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama, ainda estamos com o programa Saúde Mulher Sesc com várias vagas para a realização de preventivos e mamografias. Então é importante que as mulheres procurem a UBS de seu bairro para fazer o agendamento, estamos com essa possibilidade de exames durante este mês de outubro e novembro, então vamos lá todas as mulheres do nosso município fazer os exames e buscar o tratamento o quanto antes”, destacou Morgana.

Os exames disponibilizados pelo programa Saúde Mulher SESC/PMM estão sendo disponibilizados para mulheres na faixa etária de 25 a 69 anos de idade.

Os exames preventivos de câncer de colo de útero estão atendendo a mulheres de 25 a 65 anos e as mamografias às mulheres de 50 a 69 anos.