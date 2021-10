Homem morre no HRTM após ser baleado quando chegava no trabalho, em Mossoró

Marcos Cezar Amâncio, de 45 anos, trabalhava na Via Hospitalar, na Rua Melo Franco, no Centro. Ele havia saído para realizar uma entrega e ao retornar, enquanto estava parado no sinal em sua motocicleta, um suspeito se aproximou a pé e efetuou vários disparos contra ele. A vítima ainda chegou a ser socorrida por uma ambulância do SAMU, mas acabou não resistindo a gravidade dos ferimentos.