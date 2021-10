Operação “Comandos”: polícia prende 9 suspeitos de integrarem facção criminosa, em Mossoró

A operação, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20), teve como objetivo desarticular uma facção com atuação no bairro Belo Horizonte, em Mossoró. As investigações já vinham sendo realizadas desde o ano passado. Nesta quarta, foram expedidos 44 mandados judiciais, sendo 26 de prisão e 18 de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas em Mossoró e outras 3 em Natal. A Polícia também apreendeu 10kg de maconha e uma arma de fogo.