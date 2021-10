Aumento de casos da variante Delta da Covid19 acende alerta em municípios

Dados do indicador composto da Secretaria do estado da Saúde Pública (sesap), divulgados esta semana, apontam uma piora nos indicadores de covid em 18,6% das cidades do Rio Grande do Norte.

Por esse motivo, alguns desses municípios voltaram a restringir eventos e decretar medidas de isolamento. É o caso da cidade de Senador Elói de Souza, que decretou isolamento social e suspensão de eventos após registrar dois casos da variante delta.

De acordo com o diretor e pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (Lais) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ricardo Valentim, as medidas não são necessárias nesse momento.

"Não há necessidade de medidas restritivas além das que existem hoje no Rio Grande do Norte, como o uso de máscara", afirmou o diretor.

Em Mossoró, dos vinte leitos críticos de UTI, doze estão ocupados, sendo dois na Maternidade Almeida Castro e dez no Hospital Rafael Fernandes. Segundo a Secretaria de Saúde Morgana Dantas, é um momento de alerta para a população continuar com as medidas de prevenção e buscar a vacinação.



"Pedimos que a população mantenha todos os cuidados de prevenção a Covid e busquem a vacinação, para que possamos sair dessa pandemia, o município dispõe de todos os tipos de vacina, então qualquer pessoas pode procurar o Ginásio do Sesi ou o Ginásio Municipal para tomar seja a primeira ou a segunda dose", explica.

Atualmente, o Rio Grande do Norte tem menos de 200 leitos de UTI voltados para pacientes com covid-19, enquanto em maio havia mais de 430 pessoas na fila de espera. Na manhã desta quarta-feira (20), a taxa de ocupação estava em 36%.

o Rio Grande do Norte registra atualmente cerca de 3,5 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto Portugal, que já vacinou um percentual maior da população, registra taxa acima de 6.

Ricardo Valentim considerou que a preocupação das autoridades deve ser voltada para a vacinação da população, especialmente a que ainda não voltou para tomar a segunda dose e os idosos que não tomaram dose de reforço. O RN tem 190 mil pessoas que não voltaram dentro do prazo para tomar a segunda dose do imunizante.

"A gente tem que se preocupar com esse público que não foi tomar a segunda dose. A maior letalidade está entre idosos que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal. Mais de 70% das pessoas internadas são esses idosos, principalmente os que estão acima dos 80 anos", pontuou.