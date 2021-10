Boletins de Ocorrência passam a ser realizados nas delegacias especializadas em Mossoró

Antes registrados na Delegacia Regional, localizada na Coronel Gurgel, no Centro da cidade, os boletins de ocorrência agora poderão ser feitos pela população em qualquer uma das delegacias especializadas disponíveis no município. A delegada regional, Cristiane Magalhães, lembra que também é possível fazer um BO de qualquer lugar, por meio do site: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.