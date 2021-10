64% das internações por covid no RN são de pessoas que não estão vacinadas

De acordo com a Sesap, dos 164 pacientes internados, 108 eram pessoas abaixo dos 60 anos e que não foram vacinadas, o que demonstra a importância da adesão à campanha de imunização. A Sesap destaca que o vírus predominante atualmente em circulação no Rio Grande do Norte é a variante Delta, uma vez que esta deslocou a variante Gama, tornando-se prevalente na transmissão. O estado já soma 173 amostras positivas para variante Delta em 30 municípios.