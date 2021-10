Homem é morto a tiros em via pública no bairro Barrocas, em Mossoró

A vítima, ainda sem identificação oficial, foi socorrida em uma ambulância do Samu, mas morreu antes de chegar ao Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. O homem foi encontrado caído na rua, por volta da 1h30 desta sexta-feira (22). No local ninguém soube informar nada que pudesse ajudar a identificar quem ou quantas pessoas participaram do crime. A polícia civil vai investigar o caso.