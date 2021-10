Pela terceira vez consecutiva Jean é eleito melhor Senador do RN

O parlamentar ficou entre os 12 melhores Senadores do país, ocupando a 11º colocação na votação popular, o único entre os parlamentares do Rio Grande do Norte no Senado. A bancada do PT no Senado ocupou seis, das 12 vagas de destaque. Jean também foi eleito pelo júri especializado como uns dos parlamentares que mais lutam em Defesa da Educação.

O Senador Jean (PT-RN), Líder da Minoria, ficou pela terceira vez consecutiva entre melhores Senadores do país no Prêmio Congresso em Foco, divulgado na quinta-feira (21). O parlamentar ficou entre os 12 melhores Senadores do país, ocupando a 11º colocação na votação popular, o único entre os parlamentares do Rio Grande do Norte no Senado. A bancada do PT no Senado ocupou seis, das 12 vagas de destaque.

“É muito bom ter o nosso trabalho reconhecido pelo Congresso e, principalmente, pelos cidadãos e cidadãs que votaram no nosso mandato. O empenho que temos é constante e nossas ações são focadas em trazer melhorias à vida do povo potiguar e brasileiro, com um trabalho intenso para garantir isso. Os prêmios coroam todo esse nosso esforço e essa nossa vontade de entregar sempre o melhor para o Rio Grande do Norte”, afirmou.



Jean também foi eleito pelo júri especializado como uns dos parlamentares que mais lutam em Defesa da Educação.



“Muito feliz em ter sido escolhido pelo Júri do Congresso em Foco como um dos parlamentares destaque na área da educação. Rendo aqui minhas homenagens à professora Fátima Bezerra, de quem herdei essa missão. Meu compromisso é lutar pela construção de um país melhor para todos e todas”, agradeceu.



Desde que assumiu a cadeira de Senador pelo Rio Grande do Norte, Jean tem ficado entre os melhores do país. Em 2019, no seu primeiro ano de mandato, Jean Paul Prates foi eleito pelo público um dos dez melhores senadores do país, além de escolhido pelo júri técnico como um dos cinco parlamentares que mais se destacaram na categoria “Defesa dos Bancos Públicos”.



Já na eleição feita pelos jornalistas que cobrem a política nacional, Jean ficou em 15º lugar no ranking dos melhores Senadores do Brasil. No ano passado, o parlamentar ficou na lista dos 10 melhores parlamentares no Senado.



O Prêmio Congresso em Foco é a principal e mais tradicional premiação da política brasileira. Criado pelo portal em 2006, o prêmio tem como finalidade distinguir os melhores parlamentares do Congresso Nacional e estimular a sociedade a acompanhar seus representantes de modo ativo, assim como participar plenamente da vida política.



O resultado final da 14º edição Prêmio Congresso em Foco foi conhecido na quinta-feira (21), com a entrega da premiação mais importante da política brasileira. Foram homenageados os parlamentares mais bem avaliados pelos jornalistas, pelo júri especializado e pela votação popular. Neste ano, foram validados quase 2 milhões de votos. Todos foram auditados pela Associação Nacional dos Peritos Federais Criminais (APCF).