Styvenson destina R$ 522 mil para instalar Câmeras nos uniformes dos PMs do RN

Conhecido por fiscalizar com rigor a aplicação da Lei Seca e depois, como senador, por exigir a correta aplicação dos recursos destinados para os municípios, o senador Styvenson Valentim, do Podemos trabalha para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte passe a gravar em vídeo o trabalho de patrulhamento realizado tanto na capital como no interior.

Para tanto, o senador do Podemos do RN destinou R$ 522.924,90 em suas emendas parlamentares para aquisição de câmeras corporais para a Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública fixa-las nos oniformes dos policiais militares em trabalho.

Para colocar o projeto em prática, o que já foi feito com sucesso em outros estados, segundo o senador Styvenson Valentim, primeiro será implantado um projeto piloto, onde 15 câmeras serão fixadas nos uniformes dos policiais da Rocam, em Natal. Este projeto piloto, inclusive, já foi confirmado pela Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública.

“Imagens que salvam e que viram provas, além de proteger os agentes, o uso das câmeras traz mais segurança também para o cidadão”, destaca o senador Styvenson, que foi eleito na campanha de 2018 para 8 anos no Senado Federal, numa votação expressiva do povo do Rio Grande do Norte em reconhecimento pela retidão de seu trabalho na aplicação da Lei Seca.

Ainda conforme notícia do site do senador Styvenson Valentim (Confira AQUI), “essa iniciativa tem gerado bons resultados em outros estados, como Santa Catarina (SC), São Paulo (SP) e Rondônia (RO) e outros 16 estados e o Distrito Federal informaram que estudam adotar a ferramenta”.

Continua: “Em SC, o projeto começou em 2019 e já surtiu efeitos interessantes. Uma pesquisa recente e inédita feita por pesquisadores brasileiros que atuam em universidades inglesas e na PUC do Rio apontou que câmeras no uniforme reduzem em 61% uso da força por PMs. Além disso, ficou evidente que o fato de estarem sendo filmadas, as pessoas abordadas passaram a não mais praticar desacato contra policiais. Outro fator de destaque é que caiu a zero a letalidade em regiões onde de fato havia suspeita de abuso de poder por parte da polícia”, noticia o senador em seu site.