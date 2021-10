Licitação de aparelhos para lavanderia do Hospital da Mulher de Mossoró acontece nesta quarta, 27

Serão licitados equipamentos como calandra de alta produção (passadora), lavadoras extratoras de roupa hospitalar de capacidade de 50kg e 100 kg e secadoras de roupa hospitalar de 50kg e 100kg. Os recursos para as aquisições serão viabilizados pelo acordo de empréstimo com o Banco Mundial, por meio do Projeto Governo Cidadão e Seplan RN. Empresas interessadas devem enviar suas propostas às 9h (horário de Brasília), pelo site www.licitacoes-e.com.br

Com foco na implementação do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia em Mossoró, o Governo do RN mantém a licitação para a aquisição da aparelhagem de lavanderia para esta quarta-feira (27).

As empresas interessadas em participar devem enviar suas propostas às 9h (horário de Brasília), pelo site www.licitacoes-e.com.br.

Serão licitados equipamentos como calandra de alta produção (passadora), lavadoras extratoras de roupa hospitalar de capacidade de 50kg e 100 kg e secadoras de roupa hospitalar de 50kg e 100kg.

Os recursos para as aquisiçoes serão viabilizados pelo acordo de empréstimo com o Banco Mundial, por meio do Projeto Governo Cidadão e Seplan RN.

O certame será realizado na modalidade Pregão Eletrônico, quando vence aquela proposta que atinge as necessidades e que tenha menor preço. O Edital encontra-se disponível no site do Banco do Brasil, sob o número 901857.

Esclarecimentos necessários estarão disponíveis no endereço www.licitacoes-e.com.br e na Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação do Governo Cidadão, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.064-901 – Tel: 84 3232.1964, ou ainda pelo e-mail pegovernocidadao@gmail.com.

HOSPITAL DA MULHER

A obra é prioridade do Governo do RN e tem conclusão prevista para junho de 2022. No total, serão investidos cerca de R$ 110 milhões, que contemplam a construção do hospital e a aquisição dos equipamentos. Atualmente, o Hospital da Mulher que será entregue em meados de 2022, está com aproximadamente 40% da obra concluída.