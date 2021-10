Governador Dix-Sept Rosado: Prefeito amplia serviços de saúde de base a população

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já disponibilizou mais de 1.600 consultas e exames neste ano de 2021. Além da larga oferta, a gestão do prefeito Dr. Artur Vale também aproximou alguns serviços dos dixseptienses.

Até o último dia 20 de outubro, somente por meio do convênio com o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (Copirn) foram realizados 1.643 atendimentos.

São consultas das mais diversas especialidades, incluindo cardiologia, dermatologia, ginecologia, psiquiatria, oftalmologia, angiologia, cirurgia geral, clínica geral, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, mastologia, neurologia, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, reumatologia, traumatologia e urologia.

A lista de exames também é longa e inclui diagnósticos para diversas doenças e para análise mais aprofundada de áreas como cardiologia, oftalmologia, ginecologia e neurologia, além de procedimentos mais comuns como eletrocardiograma, hemograma e ultrassonografia, entre outros.





Serviços na própria cidade

A atual gestão de Governador Dix-Sept Rosado também aproximou alguns serviços de saúde da população, trazendo para a cidade serviços como ultrassonografia, ortopedia e hemotransfusão, em parceria com o Hemocentro Mossoró.

Dr. Artur Vale destaca que a saúde pública é uma prioridade e assim tem sido tratada nesses 10 primeiros de sua gestão. “Assumimos o Município com praticamente todos os serviços de saúde parados, que vão das Unidades Básicas de Saúde, que tiveram seus atendimentos descontinuados ainda em meados de dezembro passado, até a falta de oxigênio no Pronto-Socorro no nosso primeiro dia de gestão. Mas estamos vencendo essas dificuldades e não só retomando como também ampliando os serviços e possibilidade que alguns deles sejam realizados aqui mesmo em nossa cidade. O trabalho está só começando e com certeza vamos avançar muitos mais.”, ressalta o prefeito.





Mais da metade da população vacinada

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado também se destaca na execução da Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Nesta terça-feira (26), o Município já completou o ciclo vacinal de 55% da população.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, 7.178 dixseptienses já receberam a aplicação da segunda dose, de um total de 8.531 doses recebidas. A população estimada do município em 2020 era de 13.076 habitantes.

No geral, a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado já aplicou 16.388 vacinas, entre primeira, segunda e terceira doses, de um total de 18.501.