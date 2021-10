Jovem que estava desaparecido é encontrado morto às margens do rio Mossoró

O corpo de um jovem foi encontrado no início da tarde desta quarta-feira (27), às margens do rio Mossoró, nas proximidades da Feira do Bode.

Familiares que estiveram no local fizeram o reconhecimento e identificaram a vítima como Fernando Nogueira de Souza, de 21 anos, morador do bairro Walfredo Gurgel.

O jovem estava desaparecido desde o dia 19 de outubro. O boletim de ocorrência informando o desaparecimento foi registrado dois dias depois, em 21 de outubro. Desde então, os familiares estavam à procura do rapaz.

Fernando trabalhava como ajudante geral na Cobal. Ele também já tinha algumas passagens pelo sistema prisional.

A causa da morte ainda é desconhecida. A Polícia Militar segue fazendo o isolamento do local e aguarda a chegada da equipe do Itep, para remoção do corpo





ATUALIZAÇÃO:

O corpo de Fernando foi removido por volta das 16h40, pelo Corpo de Bombeiros, até a sede do Itep de Mossoró. Houve a necessidade de acionamento do CBM, devido ao fato de o carro do instituto estar em deslocamento na cidade de Caraúbas.