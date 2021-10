Governo e representantes da sociedade divulgam nota retomando Pacto pela Vida no RN.A iniciativa se dá em virtude de um novo aumento no número de casos e internações por Covid-19 no Estado. Nesta sexta-feira (29), a plataforma Regula RN aponta 46,2% de ocupação de leitos críticos no Rio Grande do Norte. Há poucos dias essa taxa estava abaixo dos 10%. A retomada do Pacto pela Vida visa reforçar a importância da manutenção dos protocolos sanitários, bem como a completude do esquema vacinal com todas as doses disponíveis. Confira a nota na íntegra.

O Governo do Rio Grande do Norte e representantes da sociedade se reuniram para emitir uma nota conjunta, informando a população sobre a necessidade de retomada do Pacto Pela Vida.

A iniciativa aconteceu em um momento em que está havendo um novo aumento no número de casos e internações por Covid-19 no Estado. Nesta sexta-feira (29), a plataforma Regula RN aponta 46,2% de ocupação de leitos críticos no Rio Grande do Norte. Há poucos dias essa taxa estava abaixo dos 10%.

No dia 7 de outubro, o principal hospital de referência do Estado, o Hospital Giselda Trigueiro (HGT), completava 30 dias sem registrar óbitos por COVID-19.

Na época, dos 164 pacientes internados pela doença, 108 eram não vacinados. Ou seja, mostrou que 64% das internações deste período foram de pessoas não idosas e que não estavam vacinadas, o que mais do que nunca demonstrou a importância da imunização.

No entanto, atualmente de acordo com a plataforma RN+ Vacina, mais de 200 mil pessoas ainda não voltaram para receber a segunda dose, o que indica que o aumento do número de internações e ocorrência de óbitos estão relacionados, em boa parte dos casos, à ausência de

imunização ou de completude do esquema vacinal ou de ausência da 3ª dose de reforço.

Diante disto, na quarta-feira (27), as entidades se reuniram com o governo do estado para a retomada do Pacto Pela Vida, que visa reforçar a importância da manutenção dos protocolos sanitários, bem como a completude do esquema vacinal com todas as doses disponíveis.

A nota é assinada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte; Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte; Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte; Ministério Público do Rio Grande do Norte; Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte; Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e Defensoria Pública do Rio Grande do Norte

Confira a nota na íntegra: