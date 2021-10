Corpo encontrado no Loteamento Ouro Negro passará por exames no Itep para ser identificado

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (29), em uma das vias do Loteamento Ouro Negro, que está sendo construído às margens da BR-110, sentido Mossoró/Upanema.

A Polícia Militar foi acionada ao local via Ciops, por populares que avistaram o corpo no local. Foi realizado o isolamento até a chegada do Itep.

O corpo já encontrava-se em avançado estado de decomposição, inclusive, já possuía diversas marcas que podem ter sido feitas por animais, já que há um matagal nas proximidades.

Pelas característica, também acredita-se que a vítima já estava morta no local há alguns dias, o que impossibilitou aos peritos definir, de imediato, a causa da morte.

O corpo foi removido para a sede do Itep, onde passará por exames. A vítima não portava documentos, permanecendo sem identificação até que algum familiar compareça ao Instituto para fazer o reconhecimento.

A equipe da Delegacia de Homicídio também esteve no local, mas só deverá iniciar qualquer investigação caso seja identificada que a causa da morte tenha sido realmente um homicídio.