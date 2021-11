Souza pede convocação de 13 suplentes do último concurso do Corpo de Bombeiros do RN

O deputado Souza esteve esta semana em reunião com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Monteiro, na sede da corporação, em Natal. Na ocasião, explicou que os 13 suplentes mostraram que existe vacância de cargos e que eles estão prontos para serem convocados para o CFO. O pleito foi entregue ao setor jurídico da corporação.

O deputado estadual Manoel Cunha Neto, Souza, conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, coronel Luiz Monteiro da Silva Junior, sobre a convocação dos candidatos que ficaram na suplência no concurso realizado pela instituição.

Inicialmente eram 15 suplentes que aguardavam a vacância de cargos para solicitar o ingresso no CFO – Curso de Formação, e convocação oficial para ingressar na tropa. Este número baixou para 14 e atualmente são 13 aprovados em todas as etapas do certame aguardando o CFO.

Antes de conversar com o comandante geral do Corpo de Bombeiros, tempos antes, os suplentes estiveram com o vice-governador, e a assessoria jurídica da deputada Isolda Dantas e até com a própria governadora Fátima Bezerra, que externou seu desejo de reforçar a instituição.

Souza entende que o pleito é justo para os 13 suplentes e a corporação precisa do reforço. Sobre a reunião, ele destacou: “tratamos da convocação dos suplentes do concurso, tendo em vista as necessidades do órgão e vacância que oportuniza essa chamada dos candidatos”.

“Agora, aguardamos a manifestação jurídica e vamos continuar na luta, para concretização desse pleito junto a governadora do estado”, finaliza o deputado. Os suplentes enviaram documentos comprovando que já existe vacância de cargos para chama-los.