AVC provoca a morte de cerca de 1,9 milhão de neurônios por minuto

Estudo aponta queda global de mais de 60% nos atendimentos do Acidente Vascular Cerebral (AVC) após o início do isolamento social. Isso significa que, apesar de ser a segunda maior causa de morte no mundo, o problema não tem recebido atenção em tempos de pandemia. A justificativa atribuída é a de que as pessoas estão evitando procurar os hospitais por receio de se contaminar com o coronavírus. Mas, a condição é grave e merece cuidado.