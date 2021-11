Preso de justiça é encontrado morto às margens da BR 110, em Mossoró

O corpo de um homem foi encontrado na tarde do sábado, 30 de outubro, abandonado em uma estrada carroçável, às margens da BR-110, em Mossoró, sentido Upanema.

A vítima foi identificada como Aleffy Ítalo Souza de Oliveira, de 20 anos. Ele estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica.

O rapaz foi encontrado com as mãos e as pernas amarradas e um pano enrolado na cabeça De acordo com a perícia, o corpo possuía mais de 20 perfurações provocadas por disparos de pistola ponto 40 e 380.

A polícia e a equipe de perícia criminal do Itep acreditam que a vítima foi levada pelos criminosos e executada no local.

Aleffy respondia na justiça pelos crimes de assalto com utilização de arma e porte ilegal de arma de fogo e era investigado em vários homicídios, na região do bairro Barrocas, onde residia, e havia deixado a prisão no dia 20 de outubro.

Após os procedimentos de perícia no local do crime, o corpo de Aleffy Ítalo Souza de Oliveira, foi removido para ser examinado na Unidade Regional do Itep em Mossoró.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

No início da noite desta segunda-feira (1º), a polícia registrou uma tentativa de homicídio, nas Barrocas, também em Mossoró.

Um homem identificado apenas como “Bozó” foi vítima de disparo de arma de fogo, na rua Marechal Hermes.

Ele foi socorrido com vida, por populares, para a UPA do Santo Antônio, onde deverá ser estabilizado e encaminhado para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

O estado de saúde dele ainda é desconhecido.