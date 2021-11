Unidade Móvel ‘Amigo do Peito’ estará em Grossos pela segunda vez na próxima sexta-feira, 05

A campanha do Outubro Rosa, que trata da conscientização para o controle do câncer de mama e do colo do útero, chegou ao fim no último domingo (31/10). Porém, compreendendo que os cuidados acerca da saúde feminina devem ser tomados durante todo ano, a Prefeitura Municipal de Grossos, em parceira inédita com Unidade Móvel “Amigo do Peito”, que atua no trabalho de prevenção ao câncer de mama, vai disponibilizar 80 mamografias gratuitas na próxima sexta-feira (5), na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves.

A prefeita Cinthia Sonale fala das ações realizadas no mês que passou pela Campanha Outubro Rosa. “Foi um mês intenso com muitas ofertas de serviços voltadas ao público feminino. Tivemos o dia D do Outubro rosa na Maternidade com atendimento para toda as mulheres do município, com exames, consultas com ginecologista, atendimento odontológico, e palestras educativas sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, todos esses serviços também foram estendidos à zona rural, porque compreendemos que saúde boa e de qualidade é acessível a todas às pessoas, e isso mostra o comprometimento da minha gestão com a saúde pública”, disse.

Cinthia Sonale lembra da primeira vez que a carreta esteve no município para a realização dos exames e convoca todas as mulheres para participarem da ação. “É a segunda vez que a Unidade Móvel Amigo do Peito vai estar na cidade para a realização de exames, na primeira oportunidade, cerca de 80 mulheres da zona urbana e rural foram contemplados com os atendimentos, aproveito a oportunidade para convidá-las a comparecerem á Maternidade no dia da ação para fazer sua mamografia, é um ato de amor e cuidado com todas vocês, o diagnóstico precoce do câncer de mama aumentam as chances de cura, por isso é importante a prevenção”, disse a chefe do executivo municipal.

A Unidade Móvel de Mamografia Digital dispõe de uma equipe de saúde preparada e especializada para a realização dos exames, e conta com equipamentos de alta tecnologia que garantem a eficácia no diagnóstico das mamografias.

O veículo ficará estacionando em frente à UBS Ana Maria Gonçalves a partir das 7h para a realização gratuita de mamografia, em média será ofertados cerca de 80 exames, de alto custo, e que já foram marcados por meio de agendamento prévio.

A mamografia é um exame de imagem dos seios, que é obtida por meio de radiografias. Ele serve para identificar lesões, nódulos, assimetria e diagnosticar precisamente o câncer de mama.