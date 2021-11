Abertas as inscrições para concurso de Auditor Federal de Controle Externo do TCU. O edital foi lançado na sexta-feira (29) e as inscrições iniciadas nesta segunda (1º). Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21, até as 16h do dia 20 de dezembro. O edital prevê 20 vagas para lotação em Brasília (DF), além de formação de cadastro de reserva. A prova objetiva será realizada na data provável de 13 de março de 2022.

O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou, na sexta-feira (29/10), o edital do concurso público para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo – Área Controle Externo (AUFC-CE).

O EDITAL N° 1 TCU-2021 foi publicado no Diário Oficial da União e prevê 20 vagas para lotação em Brasília (DF), além de formação de cadastro de reserva.

As inscrições para o concurso público também já estão abertas desde as 16h do dia 1ª de novembro de 2021 e seguem até as 16h do dia 20 de dezembro de 2021.



Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tcu21.

O concurso público será realizado em duas etapas. A primeira etapa é composta de prova objetiva de múltipla escolha e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas em todas as capitais do País.

A responsabilidade desta primeira fase é da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Já a segunda etapa consiste em Programa de Formação, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo Instituto Sezerdello Corrêa (ISC/TCU), somente em Brasília/DF.

A prova objetiva será realizada na data provável de 13 de março de 2022, das 13h às 18h, segundo o horário de Brasília (DF). Os candidatos aprovados na prova objetiva irão realizar a prova discursiva na data provável de 22 de maio de 2022, das 13h às 18h, horário de Brasília (DF).

Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% são reservadas a pessoas com deficiência e 20% aos que concorrerem a cotas para negros.

O prazo de validade do concurso é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.