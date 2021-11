PRF divulga balanço parcial da operação finados 2021 nas rodovias do RN

O número total de acidentes teve uma redução e 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A PRF conseguiu reduzir também o número de acidentes graves em 17%, também em comparação a 2020. Um óbito foi registrado na BR 406, KM 22 na cidade de Macau, região da Costa Branca do estado. O acidente foi entre o ônibus da banda de forró Na Pegada do Coyote e um caminhão que deixou uma pessoa morta e duas feridas.