RN tem redução de 43,5% no número de mortes violentas em outubro de 2021

O último quadrimestre do ano iniciou com índices positivos na diminuição de mortes violentas no Rio Grande do Norte: o mês de outubro apresentou redução de 43,5% no número de Condutas Violentas Letais e Intencionais (CVLIs) em relação a outubro do ano passado. Esta foi a maior redução dentro de um mês no ano de 2021.

Com base nos dados fornecidos pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), em outubro de 2020 foram registrados 152 CVLIs no Rio Grande do Norte, contra 86 em outubro de 2021. Essa diminuição representa 128 vidas poupadas no Estado, o que representa uma queda de 43,5% no número de mortes violentas.

Até a consolidação dos números de outubro, o mês de fevereiro apresentava a maior redução no comparativo entre 2020 e 2021, com 27,5% de mortes a menos.

Em relação aos tipos criminais, destacam-se as condutas de homicídio doloso, que apresentou uma redução significativa entre os meses de outubro. Em 2020, foram 121 ocorrências contra 68 crimes neste ano, queda de 43,8%.

Entre as ocorrências de Lesão Corporal Seguida de Morte, foram registrados 8 casos em 2020 e somente 1 caso em 2021 -- 87,5% de diminuição.

REDUÇÃO NAS CIDADES POLO DO RN

Em relação às quatro maiores cidades do Estado, o ano de 2021 tem apresentado redução de homicídios no comparativo com 2020. Em Natal, no acumulado do ano, houve uma diminuição de 247 homicídios registrados ano passado para 242 neste ano, o que significa 2% a menos.

Em Mossoró, a redução no acumulado do ano é de 14,8%, ao sair de 162 ocorrências em 2020 para 138 em 2021.

Já em Parnamirim, cidade da região Metropolitana de Natal, houve uma queda de 60 casos para 42 de um ano para o outro, diminuição de 30%.

Na cidade de São Gonçalo do Amarante, a COINE registra uma redução de 35,4%, caindo de 65 CVLIs em 2020 para 42 este ano.

MÊS DE OUTUBRO EM NÚMEROS

HOMICÍDIOS DOLOSOS

Outubro/2020: 121

Outubro/2021: 68

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

Outubro/2020: 8

Outubro/2021: 1

LATROCÍNIO

Outubro/2020: 6

Outubro/2021: 3

INTERVENÇÃO POLICIAL

Outubro/2020: 17

Outubro/2021: 11