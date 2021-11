Policiais do 12º BPM prendem dupla responsável por assaltos no Vingt Rosado, em Mossoró

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró prenderam, na manhã desta quinta-feira (4), dois homens responsáveis pela realização de assaltos na região do Vingt Rosado, em Mossoró.

A dupla foi encontrada em uma vila, no bairro Planalto 13 de Maio. Testemunhas conseguiram anotar a placa do veículo e quando esta foi verificada pelo Ciosp, os policiais conseguiram chegar ao endereço cadastrado.

De acordo com informações repassadas ao MOSSORÓ HOJE, quando a PM realizou o cerco do local, um dos suspeito se aproximou do portão e ao perceber a movimentação, empreendeu fuga.

Os dois homens saíram pulando muros de residências próximas e ainda tentaram se esconder em uma vila, mas foram encontrados e presos. Com eles, foram apreendidos uma arma, celulares e pertences das vítimas.

A dupla foi levada pela Polícia Militar para a Delegacia de Furtos e Roubos de Mossoró, no Abolição 4, onde será autuada e, em seguida, encaminhada para a cadeia pública, ficando a disposição da justiça.