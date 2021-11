PF prende empresário com R$ 2 mil em cédulas falsas; notas seriam colocadas para circular no Carnatal

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta quarta-feira (3), um empresário de 40 anos. Com ele foram apreendidos R$ 2 mil em cédulas falsas, uma pistola cal. 380, dois carregadores, 34 munições e dois celulares.

A prisão aconteceu no Centro de Distribuição dos Correios, localizano Zona Norte de Natal, no Rio Grande do Norte.

A prisão do suspeito aconteceu após o sistema de segurança dos Correios ter detectado uma encomenda de conteúdo suspeito. Acionada, a PF deslocou uma equipe ao local e o homem foi abordado no momento em que apareceu para receber o pacote.

Submetido a revista pessoal, com ele foram encontradas 40 cédulas de R$ 50 com indícios de falsificação, recebidas via postal naquele instante, além da arma de fogo que trazia na cintura.

De imediato, o envolvido recebeu voz de prisão e foi conduzido para autuação na sede da Polícia Federal. Ele foi Indiciado por crime de moeda falsa e porte ilegal de arma de fogo.

Durante o interrogatório, o homem disse que pagou R$ 510 pelo dinheiro falso que havia adquirido de pessoas desconhecidas, com quem teve contato através de um aplicativo de mensagens. Segundo ele, a intenção era colocar as cédulas falsificadas em circulação no Carnatal.

Submetido a exame de corpo de delito no ITEP, o suspeito se encontra custodiado na Superintendência Regional da PF, à disposição da Justiça.