Homem é amarrado e executado com 9 disparos de arma de fogo no Santa Helena, em Mossoró

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, por volta das 15h10 desta sexta-feira (5), no cruzamento das ruas Leodecio São de Souza com José Melo da Silva, no Santa Helena, em Mossoró.

A vítima estava sem documentos e ainda não foi identificada oficialmente. Ele teve as mãos amarradas para trás e foi morto com 9 disparos de arma de fogo, sendo um na região do tórax e os outros 8 na cabeça. No local, a perícia recolheu cápsulas compatíveis com revólver calibre 38.

De acordo com o Delegado Valtair Camilo, da Delegacia de Homicídios de Mossoró, no local do crime não foi possível colher informações. Mesmo havendo muitas residências próximas, prevaleceu a lei do silêncio. Ninguém viu ou ouviu nada.

O perito do Itep, Dênis Orosco, afirmou que havia sinais claros de tortuna pelo corpo da vítima. Também havia lama de mangue nas pernas e pés do homem, o que indica que ele estaria em outro canto e foi levado pelos executores até o local do crime.

O corpo foi removido para a sede do Itep, onde deverá passar por exames e aguardar algum familiar aparecer para identificá-lo.