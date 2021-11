Tatuador é morto com mais de 30 tiros no bairro Alto São Manoel em Mossoró-RN

Assassinato aconteceu em frente à residência dos pais da vítima no bairro Planalto 13 de Maio (região da Varzea); Alexandre Bezerra da Silva, de 30 anos, não teve qualquer chance de defesa. Eram quatro atiradores, que chegaram rapidamente no local num carro e já de armas em punho; trate-se do caso Conduta Violenta Letal e Intencional 141 neste ano de 2021, em Mossoró-RN.

O tatuador Alexandre Bezerra da Silva, de 30 anos, foi morto a tiros por volta das 21 horas deste sábado no momento que se confraternizava com amigos em frente à residência de seus familiares (pais) no Planalto 13 de Maio, do Grande Alto São Manoel, em Mossoró-RN.

Os relatos dos policiais apontam que quatro homens armados e encapuzados chegaram rápido já atirando, sem chances de defesa da vítima. No local, os policiais disseram que a vítima não tinha qualquer histórico de envolvimento com ações ilícitas.

Alexandre Bezerra, mais conhecido por Ale Tatoo, sofreu mais de 30 tiros de pistola e de revólver calibre 38. A vítima tombou já sem vida próximo a calha da rua. Os policiais encontraram dezenas de capsulas ao redor do corpo, que foi removido para exames mais apurados na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró. Os assassinos foram vistos fugindo do local num carro, que as características não foram anotadas pelas testemunhas. Com este homicídio, o município de Mossoró chega ao registro 141 só neste ano de 2021.