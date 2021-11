“Sofri um atentado”, relata a prefeita de Alexandria Jeane Saraiva

Foto: do Blog de Sideny Silva

A gestora conta que estava na calçada da residência de um amigo na companhia do novo companheiro quando dois homens numa moto se aproximaram e o passageiro descarregou a arma atirando na direção do casal, que não foi atingido. O caso está sendo investigado pelo delegado regional de Alexandria-RN, Aroldo Chaves.

Dois homens numa motocicleta tentaram matar a prefeita de Alexandria-RN, Jeane Saraiva, do PSD, por volta das 23 horas da noite deste sábado, 6.

Jeane Saraiva estava com o seu novo companheiro na calçada da casa de um amigo quando os dois homens passaram numa motocicleta e o passageiro abriu fogo.

Jeane contou no início da manhã deste domingo, 7, que ela e o seu novo companheiro não foram atingidos. Prestou queixa e foi ouvida pelo delegado Aroldo Chaves, de Alexandria.

O delegado Aroldo Sales requisitou a presença do ITEP, em Alexandria, para periciar o local (recolher capsulas e imagens) da ocorrência e iniciar as investigações do caso.

A prefeita Jeane, que passou a usar o sobrenome de nascimento (Saraiva), após separar o desembargador Expedito Ferreira, participou na manhã deste domingo, 7, de ato cívico em celebração pelos 91 anos de emancipação política e administrativa.

Ela comentou o caso.

“Não sei se vocês estão sabendo, talvez algum de vocês… ontem eu sofri um atentado, eu e meu companheiro, que eu vivo atualmente. Sempre tive o nome de Jeane Ferreira, em razão do meu ex-marido, e hoje sigo com meu nome, Jeane Saraiva, que é meu nome de batismo. Agradeço mais uma vez a Deus e a Nossa Senhora da Conceição por conceder a vida a mim, por ter concedido o livramento de ontem. Agradeço a oportunidade de estar viva e continuar cuidando da minha cidade, do meu povo. Só Ele [Deus] tem o poder de tirar a minha vida e de qualquer outra pessoa”, continuou a prefeita.