Após não conseguir socorro no Walfredo Gurgel, Idoso morre em Natal-RN

Governo do Estado determinou instalação de sindicância para apurar a responsabilidade pela negativa de atendimento ao idoso José William, que gravou vídeo na porta do Hospital Walfredo Gurgel, sexta-feira, 5, informando que já havia falado até com a assistência social e não conseguiu atendimento. José William quando foi atendido no Hospital dos Pescadores já era tarde demais. “Eu sei que nada mais vai resolver o que aconteceu. Nada trará meu pai de volta, mas a Justiça precisa ser feita”, escreveu Williana Rocha, filha de José Willian.

“Já fui aqui na Assistência Social, falei com o pessoal, falei com o vigilante, falei com todo mundo. Ninguém me atende, mandaram eu procurar uma UPA”, relata José William, em vídeo gravado em frente ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

Sem conseguir atendimento no Walfredo Gurgel, José William, foi orientado a procurar o Hospital dos Pescadores, onde fez os exames iniciais, confirmaram a parada cardíaca e iniciaram os procedimentos, porém era tarde demais. Ele não resistiu a segunda parada.

Nas redes sociais, a filha de José William, Williana Rocha, escreveu: “Eu sei que nada mais vai resolver o que aconteceu. Nada trará meu pai de volta, mas a Justiça precisa ser feita”. Em outra publicação, Williana acrescentou: "Ouras famílias não devem passar por isto também”.

Em nota, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte informou neste domingo, que determinou que fosse “aberta uma sindicância para que se faça uma apuração aprofundada dos fatos, a fim de que seja tomada as providências cabíveis”.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) esclarece que, em relação ao usuário que buscou, na última sexta-feira (5), atendimento no Hospital Walfredo Gurgel (HWG), foi aberta uma sindicância para que se faça uma apuração aprofundada dos fatos, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis.

Importante esclarecer que a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) é constituída de diferentes “portas de entrada”, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Portas Hospitalares de Urgência e Emergência, SAMU 192, Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), leitos de retaguarda e sala de estabilização, entre outros.

Cada unidade que compõe a rede tem um perfil específico, que é pactuado e aprovado nas instâncias deliberativas do SUS. Todos os municípios e serviços conhecem os fluxos assistenciais de acesso, desenho da rede e complexidade dos serviços.

Os casos de complexidade intermediária normalmente são encaminhados para as UPA’s ou os Pontos de Atendimento/Socorro (PA/PS) dos Municípios. Quando há necessidade, podem ser encaminhados para um hospital da rede de saúde, onde são realizados procedimentos da alta complexidade.

No caso do paciente citado, informamos que ele foi encaminhado para o Hospital dos Pescadores, que possui o perfil adequado para ofertar o atendimento que o mesmo necessitava, conforme o fluxo assistencial do SUS.

A Direção do HWG e da Sesap lamentam o ocorrido, ao mesmo tempo em que se solidarizam com a família do paciente, colocando-se à inteira disposição da mesma para fornecer mais esclarecimentos que se fizerem necessários.