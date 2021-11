Silenciosa e perigosa: Brasil é o quarto país com o maior número de diabéticos do mundo

No Brasil, 16,8 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos possuem Diabetes, o que coloca o país na quinta posição mundial, atrás de China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. Esses dados de um Levantamento do IDF (International Diabetes Federation) mostram ainda que 1 em cada 2 adultos com diabetes no mundo não é diagnosticado.

A doença, caracterizada por ser silenciosa, impacta diretamente na saúde do indivíduo por ''ser causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo'', explica o nutricionista do Sistema Hapvida, Alexandre Neves.

O nutricionista afirma ainda sobre a possibilidade da enfermidade causar várias complicações no paciente, como doença cardíaca, lesão na retina, problemas renais e até mesmo disfunção erétil.

O profissional da saúde enfatiza sobre a necessidade de prevenir e tratar o quadro clínico com a prática de atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando consumo de álcool, tabaco e outras drogas.

''É possível consumir alimentos da rotina familiar, mas eles devem ser equilibrados e associados com produtos que vão ajudar na dieta balanceada. Um caso, por exemplo, é o cuscuz. Típico da região, pode ser feito com aveia para diminuir caboidratos'', pontua Neves.

Crônica não transmissível e hereditária se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar.

''Por isso, é essencial fazer o acompanhamento médico e exames de rotina para avaliação do organismo por completo. O diabetes se apresenta de diversas formas e possui diferentes tipos. Porém, independente da categoria, com aparecimento de qualquer sintoma é fundamental procurar o atendimento especializado'', conclui.