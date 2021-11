Homem é detido por crime ambiental e seis Canários-da-terra são resgatados pela PRF em Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na manhã deste domingo (07), seis aves silvestres da espécie Sicalis flaveola (Canário-da-terra).

O resgate dos animais aconteceu no km 57 da BR 304, no município de Mossoró. Um homem de 52 anos foi detido por crime ambiental.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina, foi dada ordem de parada a um veículo do modelo Spin de cor branca. Após vistoria no veículo, foram encontradas no interior do porta-malas quatro gaiolas de transporte contendo seis canários-da-terra.

O passageiro do veículo assumiu a propriedade dos animais e gaiolas e foi detido por crime ambiental.

As aves foram entregues à Companhia Independente de Policiamento Ambiental (CIPAM) para posterior encaminhamento ao IBAMA.

No final de outubro, a PRF prendeu 8 pessoas que estavam mantendo animais silvestres em cativeiro, de forma ilegal.

98 aves foram libertadas na ação. 4 pebas, 2 tamanduás mirins e 2 tatus também foram encontrados, mas já estavam mortos.

