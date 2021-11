“Mossoró polariza 68 municípios e precisa de mais emendas coletivas. É uma necessidade da região”

O presidente da Câmara de Mossoró, Lawrence Amorim, esteve em Natal, nesta segunda-feira (8), onde se reuniu com a bancada federal do RN e pleiteou mais emendas coletivas para Mossoró. De acordo com o vereador, o município recebeu apenas 0,7% das emendas coletivas. Caso fosse respeitada a proporcionalidade com Natal, segundo Lawrence, Mossoró receberia cerca de R$ 10 milhões por ano. “Contudo, obteve somente R$ 5 milhões em quatro anos”, lamenta.