Mulheres foram as mais afetadas pelas arboviroses em 2021 no RN

O dado consta no informe epidemiológico das arboviroses, divulgado nesta terça-feira (9), pela Sesap. Até o dia 23 de outubro, o RN havia registrado 1.089 casos confirmados de dengue e 1 óbito. Com relação à chikungunya e a Zika, foram 1.440 casos positivos da primeira doença e 166 da segunda. Não houve óbitos por chikungunya ou Zika no RN em 2021.