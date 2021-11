Infracea diz que após compromisso assumido pelo Estado, manterá atividades no aeroporto de Mossoró. Por meio de nota, divulgada à imprensa no final da tarde desta terça-feira (9), a empresa anunciou que recebeu do governo do estado a garantia de pagamento dos valores acordados e que não irá mais paralisar as atividades no terminal aéreo do município. “Aos nossos clientes, parceiros e passageiros, comunicamos que vossos voos regulares serão mantidos conforme programação anterior e que seguiremos garantindo o mais alto nível de segurança e qualidade na prestação dos serviços”, diz a nota.

A empresa Infracea, que responsável pelas operações do Aeroporto Dix-Huit Rosado, em Mossoró, informou, por meio de nota, que as atividades não serão mais paralisadas, conforme havia afirmado anteriormente.

Veja mais:

Infracea pode paralisar atividades no Aeroporto de Mossoró a partir desta quinta-feira, 11





Conforme a nota, divulgada à imprensa no final da tarde desta terça-feira (9), a decisão aconteceu após o Governo do Rio Grande do Norte entrar em contato assumindo o compromisso na quitação das dívidas que, segundo a Infracea, somam mais de 477 mil reais.

Com a manutenção das atividades no terminal aéreo, também permanece mantido o Certificado Operacional que autoriza a operação de voos regulares partindo do município.

Ainda na noite, a Infracea afirma que aguarda a conclusão dos pagamentos e comunica que tal notícia já foi encaminhada à Diretoria da Azul Linhas Aéreas, para providências.

Tranquiliza, ainda, clientes que estavam com voos marcados a partir de Mossoró. “Aos nossos clientes, parceiros e passageiros, comunicamos que vossos voos regulares serão mantidos conforme programação anterior e que seguiremos garantindo o mais alto nível de segurança e qualidade na prestação dos serviços”.

Veja a nota na íntegram:

NOTA OFICIAL À IMPRENSA

(Operação do Aeroporto de Mossoró-RN)

A INFRACEA Aeroportos, no exercício de suas atribuições enquanto empresa Contratada e Certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para operar e manter o Aeroporto Dix-Sept Rosado localizado em Mossoró-RN (ICAO: SBMS), vem a público esclarecer o atual status sobre a condição operativa do Aeródromo:

Há poucos minutos nos foi encaminhada Nota Oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (através do DER-RN), assumindo compromisso na quitação de dívidas que acumulam mais de 477 mil reais, que referem-se ao pagamento de índice de correção inflacionária previsto pela Lei de Licitações e 03 (três) meses de Operação do Aeroporto, o que inclui: manutenção corretiva, preventiva, gestão operacional, pagamento de salários de colaboradores, pagamento de fornecedores e, por consequência a geração de emprego e renda no Município e Região.

É lamentável que tenhamos que chegar a este nível de tratativas. A empresa ressalta que mesmo diante do cenário, sempre arcou responsavelmente com seus compromissos, e que manteve os salários e benefícios de seus colaboradores em dia, bem como o pagamento de seus fornecedores, que são, em sua grande maioria, locais, da região; bem como manteve o Aeroporto nos níveis de segurança operacional preconizados pela ANAC.

Considerando os compromissos assumidos pelo Governo do Estado, afirmamos que será mantida a nossa operação no Aeroporto e, por consequência, será mantido o Certificado Operacional que autoriza a operação de voos regulares.

Por fim, aguardamos a conclusão dos pagamentos e comunicamos que tal notícia já fora encaminhada à Diretoria da Azul Linhas Aéreas, para providências.

Aos nossos clientes, parceiros e passageiros, comunicamos que vossos voos regulares serão mantidos conforme programação anterior e que seguiremos garantindo o mais alto nível de segurança e qualidade na prestação dos serviços, que atualmente ultrapassa mais de 2 anos, com aumento da frequência e alta taxa de ocupação, mais de 9 anos em todo o Brasil e mais de 30 anos de toda uma vida de nossa diretoria, dedicada à operação aérea.

INFRACEA Aeroportos.