Pesquisa mostra cenário de ampla vantagem para Lula nas eleições presidenciais de 2022

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (10), mostrou que vai se definindo e afunilando o cenário para as eleições presidenciais de 2022.

Da longa lista de pré-candidatos lançados nos últimos meses, sobraram, na verdade, quatro nomes: Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro.

A pesquisa mostra que Lula continua disparado na frente e, se as eleições fossem na semana que vem, o ex-presidente teria mais votos do que todos os outros juntos e poderia ganhar já no primeiro turno. Em caso de segundo turno, derrotaria os outros três por larga margem.

Esta é a primeira pesquisa depois das movimentações partidárias dos últimos dias que levaram Bolsonaro para o PL e lançaram a candidatura de Moro pelo Podemos.

A 11 meses e uma semana das eleições, a rejeição à reeleição de Bolsonaro chegou a 67%, a maior na série de pesquisas. A reprovação ao governo subiu de 53% para 56% e apenas 19% ainda o aprovam.

Com mais de 50% de rejeição, como sabemos, nenhum candidato se elege (nesse item, Moro tem 61%, enquanto Lula é rejeitado por 39%).

A novidade dessa rodada é o ex-juiz e ex-ministro Moro, que aparece, pela primeira vez, empatado com Ciro nos dois cenários da pesquisa, mas numericamente à frente. A vaga de candidato da terceira via será disputada entre os dois.

Falta definir apenas o candidato do PSDB nas prévias marcadas para o dia 21, mas, segundo o colunista Ricardo Kotscho, isso não vai mudar nada no cenário: o paulista Doria tem 2% na pesquisa e o gaúcho Leite aparece com 1%.

Na pesquisa espontânea, Lula subiu sete pontos e chegou a 29%; Bolsonaro caiu de 17% para 16% e 4% não pretendem votar em ninguém. Ciro ficou com 1%, e os demais nomes com 2%.

Na pesquisa estimulada do primeiro turno, no principal cenário, Lula teria 48% dos votos; Bolsonaro, 21%; Moro, 8%; Ciro Gomes, 6%; Doria, 2% e Rodrigo Pacheco, 1%.