Comissão inicia venda de ingressos para a Feijoada da Luz; evento acontece em 20 de novembro

A Feijoada da Luz é uma dos eventos que compõem a Festa de Santa Luzia, padroeira católica da cidade de Mossoró. O ingresso, no valor de R$ 15, pode ser adquirido na Secretaria da Catedral, por meio do Whatsapp (84) 99408 1543 e, em breve, na Lojinha de Santa Luzia. A feijoada terá como uma das principais atrações a cantora Aline Reis e será realizada ao meio dia, no Lions Clube Abolição, localizado no bairro Nova Betânia.