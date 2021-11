Governador em exercício do RN nomeia João Gentil como assessor especial da SAPE

O governador em exercício do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, nomeou João Gentil para exercer o cargo de Assessor Especial da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE/RN).

A nomeação, que aconteceu nesta quarta-feira (10), foi publicada na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial do Estado.

Filiado ao partido Rede Sustentabilidade, Gentil já foi vereador de Mossoró, onde pautou seu mandato na defesa do meio ambiente.

Também foi secretário de meio ambiente e urbanismo no município e responsável pela criação de projetos como o Batalhão Ambiental da Guarda Civil, projeto de arborização da cidade com a plantação de mais de 1.000 árvores nativas nos canteiros, praças e jardins e o Parque Municipal de Mossoró.

Ainda na área ambiental, atuou como Conselheiro Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e foi presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA- RN).

Veja a biografia de João Gentil abaixo:

João Gentil de Sousa Neto foi vereador de Mossoró-RN, filiado ao partido Rede Sustentabilidade, nascido em 08 de dezembro de 1979 e natural de Patu-RN.

É formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN e pós-graduado em Direito Ambiental.

Também ocupou, ainda como estudante, a presidência do Centro Acadêmico Ruy Barbosa da FAD-UERN.

No segmento da Comunicação, foi fundador e diretor dos jornais Correio da Tarde e Jornal de Mossoró.

Foi Presidente e diretor-executivo da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, diretor-executivo de desenvolvimento econômico do município de Mossoró.

Atuou como Conselheiro Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e foi presidente da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA- RN).

Foi vereador pela REDE Sustentabilidade em Mossoró-RN e teve sua carreira política marcada pela defesa do Meio Ambiente, já tendo sido secretário de meio ambiente e urbanismo na capital do Oeste e responsável pela criação de projetos como o Batalhão Ambiental da Guarda Civil, projeto de arborização da cidade com a plantação de mais de 1.000 árvores nativas nos canteiros, praças e jardins e o Parque Municipal de Mossoró.

*Na gestão pública, também foi secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Natal. Em pouco tempo, intensificou e conseguiu executar obras em espaços esportivos e de lazer que há anos a população solicitava, no trabalho de revitalização de quadras e campos, na conclusão da reforma do Ginásio Nélio Dias, na construção do modelo adotado pela Secretaria Especial de Esportes, ligada ao Ministério da Cidadania, atualmente o Estação Cidadania- Esportes , um Centro de Iniciação ao Esportivo.

Teve sua participação para a construção do Fundo Municipal e o Conselho Municipal do Esporte e Lazer, para legitimar e legalizar o esporte e o lazer como uma Política de Estado.

Outra iniciativa de grande porte, foi o início da licitação e execução dos serviços dos campos de futebol do bairro de BOM PASTOR E NAZERÉ, locais antes inviáveis de qualquer prática esportiva ou de Lazer.

Revitalização do campo do bairro de Mãe Luiza, totalmente comprometida e com risco iminente de comprometer não somente ao local, mas as residências circunvizinhas.

Não mais importante, assim como é conhecida a tão sonhada obra da quadra da avenida Itapetinga, recuperação total do equipamento, tendo como seu objetivo fazer um grande espaço de convivência para os moradores da Zona Norte do Natal.

Pensando na manutenção das quadras, Campos, espaços para as demais práticas esportivas e de lazer, aquisição de equipamentos, maquinário, de modo a se ter celeridade no atendimento aos campos, centros desportivos e demais espaços públicos onde houvesse a necessidade de sua utilização.

Na Câmara Municipal de Mossoró, já ocupou os cargos de 1º Secretário da Mesa Diretora, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e membro da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Obras e Serviços Públicos.

Atualmente é Porta-voz do Diretório Estadual da Rede Sustentabilidade e tem uma atuação voltada para as ações ambientais, contemplando a sustentabilidade na sociedade, uma maior participação da juventude na esfera pública e o fomento ao esporte e lazer nos bairros e comunidades. Ocupando também a assessoria especial do governo do estado do Rio Grande do Norte na secretaria estadual de agricultura e pesca.