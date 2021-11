PSDB prepara prévias para escolher candidato a presidente da república

João Dória, de São Paulo, Artur Virgílio, do Amazonas; e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, estão disputado os votos dos tucanos. Para votar, no então, é preciso baixar o aplicativo Prévias do PSDB e fazer o cadastro. A votação nacional será no dia 21 e valerá apenas os votos dos filiados, inclusive de quem ocupa cargos eletivos.

O PSDB do Rio Grande do Norte faz o último alerta aos seus filiados e lideranças que desejam participar das prévias, no próximo dia 21 de novembro, para a escolha do candidato à Presidência da República. Uma equipe do partido está contactando pelo WhatsApp e telefone os 31 prefeitos, 25 vice-prefeitos, 244 vereadores e os 167 dirigentes nos municípios.

Cerca de 22 mil filiados tucanos só no Rio Grande do Norte podem participar da votação. Quem tem até este domingo, véspera de feriado, não se cadastrar no aplicativo das prévias (link abaixo), também não terá direito a voto, mesmo sendo prefeito, vice-prefeito, vereador ou liderança. O partido que mais cresceu no Rio Grande do Norte também está se organizando com as bases do interior.

O governador de São Paulo, João Doria, disputa a indicação tucana com o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A Executiva Estadual anunciou apoio a Doria por unanimidade.

Um Mutirão de Credenciamento está mobilizando as cidades onde o PSDB tem bases. O advogado Alexandre Filgueira, da Executiva do PSDB que acompanha o trabalho, orienta os dirigentes locais. “A mobilização do PSDB RN é fazer com que os Diretórios Municipais e Comissões Provisórias organizem seus filiados e auxiliem no cadastro para o aplicativo Prévias PSDB. Mesmo os prefeitos e vices, além dos deputados que vão à Brasília no dia 21, precisam se cadastrar no aplicativo”, informa.

Os 55 prefeitos e vice-prefeitos e os cinco deputados estaduais votarão em urnas no dia 21 em Brasília. Já os 244 vereadores e filiados que se cadastrarem votam em qualquer lugar pelo aplicativo via internet.

O aplicativo Prévias PSDB já está disponível para que os filiados possam se cadastrar e participar

Se seu celular é ANDROID, acesse: https://bit.ly/PreviasPSDBAndroid

Se seu celular é IPHONE, acesse: https://bit.ly/PréviasPSDBApple