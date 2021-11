Diocese assume compromisso de não utilizar fogos de artifício ruidosos na festa de Santa Luzia 2021

Nesta quinta-feira (11), após reunião no gabinete do vereador cabo Tony Fernandes, com o Padre Flávio Augusto, membros do conselho das pessoas com deficiência e protetores de animais, a diocese de Mossoró se comprometeu a não utilizar fogos de artifício ruidosos (barulhentos) na festa de Santa Luzia 2021.

Na terça (9), a câmara municipal aprovou o projeto de lei que proíbe a soltura deste tipo de fogos. A Diocese assumiu o compromisso, no entanto, antes mesmo de a lei ser sancionada pelo executivo municipal.

O PL, de autoria do vereador Cabo Tony Fernandes (Solidariedade), prevê a aplicação de multa no valor de R$ 1 mil para quem descumprir a medida.

Tony ainda solicitou que a Diocese enviasse recomendação a todas as paróquias e igrejas para seguirem a medida de não utilização de fogos ruidosos em seus festejos.

“Agradecemos a igreja católica pela atitude, bem como a todos que abraçaram essa campanha contra fogos ruidosos, por respeito e empatia às pessoas, animais e ao meio ambiente da nossa cidade. Muito obrigado!”, disse o vereador.