Inscrições para cursos técnicos do IFRN são prorrogadas até 27 de dezembro

A Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Proen/IFRN) divulgou as retificações dos Editais n° 48/2021 e n° 49/2021, que se referem aos processos seletivos para Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Subsequente, e na Forma integrada, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (ProEJA).

Com as retificações, os cronogramas dos processos seletivos foram alterados. Uma das alterações se refere ao período de inscrições, que irá até as 23h59 do dia 27 de dezembro de 2021.

A inscrição tem o custo de R$ 30 (trinta reais). Os candidatos que optarem por solicitar a isenção da taxa de inscrição poderão requerer até o dia 12 de dezembro deste ano.

SELEÇÃO

A seleção para os processos seletivos será realizada através da aplicação de provas presenciais.

Contudo, no caso da inviabilidade da aplicação das provas – dadas as condições sanitárias causadas pela pandemia da Covid-19, motivada por publicação de documentos legais pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio Grande do Norte ou do Comitê Covid do IFRN –, a seleção poderá ser realizada através da análise de notas do Histórico Escolar do Ensino Médio.

Para isso, serão considerados somente os históricos escolares anexados ao sistema no período regular das inscrições.

Em caso de necessidade de cancelamento da aplicação das provas presenciais e da execução da seleção através da Análise de Histórico Escolar do Ensino Médio, tais informações serão divulgadas no Portal IFRN, pelo Portal da Funcern, e pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição.

SUBSEQUENTE

Os Cursos Técnicos Subsequentes são destinados aos estudantes que já concluíram o Ensino Médio e querem obter a qualificação técnica. As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022, conforme o número de vagas e cursos relacionados no quadro do Anexo I, no edital.

PROEJA

Os Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Integrada, na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (ProEJA) são voltados aos estudantes portadores do diploma de Ensino Fundamental, que não tenham concluído o Ensino Médio.

Informações extras e demais esclarecimentos referentes aos processos seletivos poderão ser encaminhados ao e-mail: inscricoesifrn@funcern.br. Outra opção é contato via WhatsApp da Funcern, pelo número: (84) 99670-5522.

Veja os editais retificados abaixo:

Edital n° 48/2021 - Retificação 03

Edital n°49/2021 - Retificação 01



Área do Candidato — Portal da Funcern