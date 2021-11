Souza requer operação Tapa Buracos e construção de quadra de esportes em Extremoz

“O trecho ora citado encontra-se em péssimo estado de conservação, e com o passar do tempo a tendência é se agravar ainda mais. Destacamos que alguns pontos estão quase intrafegáveis, prejudicando assim o deslocamento e a segurança dos condutores e passageiros que trafegam na RN, justificou o deputado Souza

Com o objetivo de garantir a segurança e trafegabilidade da RN-303, o deputado estadual Souza (PSB) solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER),realização de Operação Tapa Buracos no trecho da rodovia que liga a praia da Redinha Nova à Santa Rita, no município de Extremoz.

“O trecho ora citado encontra-se em péssimo estado de conservação, e com o passar do tempo a tendência é se agravar ainda mais. Destacamos que alguns pontos estão quase intrafegáveis, prejudicando assim o deslocamento e a segurança dos condutores e passageiros que trafegam na RN, justificou.

Outra solicitação protocolada pelo parlamentar, foi para a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Professor Daniel Gurgel, no município de Janduís.

“Apesar da importância da Escola Estadual Professor Daniel Gurgel para formação dos jandaienses, a escola ainda não conta com um aparelho adequado para desenvolvimento de atividade física pelos alunos. A construção de uma quadra poliesportiva coberta trará maior qualidade de vida à população que terá um local apropriado para realizar suas atividades esportivas e concomitantemente conduzirá a aqueles alunos uma melhoria na saúde”, destacou.

A Escola Estadual Professor Daniel Gurgel é a única instituição de ensino de nível médio de Janduís e atende a população da zona urbana e rural do município, atualmente encontram-se matriculados mais de 300 alunos (sendo, portanto, a maior escola do município).