Polícia militar registra duplo homicídio em Grossos nesta segunda-feira, 15

As vítimas identificadas inicialmente como Inavan e Dadai, estavam bebendo na calçada de uma residência, quando os atiradores se aproximaram e efetivaram vários disparos em direção a dupla que vieram a óbito no local. A PM está isolando o local e aguarda a chegada do ITEP, que fará a remoção dos corpos para sede do órgão, onde será examinado e em seguida liberado para sepultamento. Ainda não se têm informações de quem seja os atiradores. Mais informações em instantes.