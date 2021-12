Dona de casa e o filho executados entre os abolições IV e III, em Mossoró

As vítimas haviam saído da DEFUR, que fica no Abolição IV, e estava se deslocando pela Av. Abel Coelho num veículo taxi (aplicativo), quando foram cercados no sinal de trânsito entre os Abolição IV e III e executados com tiros de doze. Cena parecida aconteceu no mesmo local em agosto de 2019

Cena trágica se repetiu. Mesmo local, histórico parecido e mesmas armas. Assim como no caso do triplo homicídio, ocorrido em agosto de 2019, no final da manhã deste dia 16 de novembro de 2021 ocorreu um duplo homicídio perto do sinal de trânsito que fica entre os abolição III e IV.

Ataque a tiros deixa três mortos e um ferido nos Abolições em Mossoró

Uma senhora e o seu filho haviam saído da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, no Abolição IV, e seguiam com destino a sua residência no taxi (aplicativo), quando foram passando pelo sinal da Av. Abelho Coelho, já entrando no Abolição III, foram cercados e mãe e filho foram executados com tiros de doze.

A Polícia Militar está isolando o local, para o trabalho de perícia da Polícia Civil e também do ITEP, assim como para remoção dos corpos para exames.

