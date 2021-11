A pesquisa de intenção de votos para a Assembleia Legislativa realizada pelo Instituto Seta, em parceria com Blog do BG, revelou que Isolda Dantas (PT/RN) aparece como a única representante mossoroense com maior número de intenção de votos.

O resultado do levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (15).

Na pesquisa realizada pelo Instituto TS2/TCM, em abril, Isolda foi a mais citada em Mossoró pelos eleitores, por 2,41% dos entrevistados.

Desta vez, a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores-RN, apareceu como a segunda mulher mais lembrada pelos eleitores e a única de Mossoró nas intenções de votos para o legislativo. Os números representam uma projeção para as eleições de 2022.

“É um importante reconhecimento de estou no caminho certo e estamos trabalhando muito e o povo reconhece; destinamos emendas e aprovamos leis estruturantes, e batalhamos por conquistas para Mossoró: retomada das obras do Hospital de Mulher, criação da Casa de Acolhimento a mulheres vítimas de violência, a reforma do Centro de Educação Integrada Prof. Eliseu Viana, conseguiu a construção de um IERN no Santo Antônio, viaturas de polícia para a Maísa e Jucuri, recurso para criação do Castramóvel e muito mais...”, destacou Isolda.

No primeiro semestre de 2021 Isolda ganhou o título de parlamentar mais propositiva da Assembleia Legislativa, a que mais apresentou requerimentos, fez indicações e pedidos e propôs leis.

Ainda na Casa, a parlamentar é líder do PT na ALRN, Isolda também preside a Comissão de Educação e está como relatora da CPI da Arena.