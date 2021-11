Suspeito de fraudar cartões de crédito fez 42 mil tentativas de reservas em site de hotel de Goiás

A Polícia Civil do RN cumpriu três mandados de busca e apreensão em endereços na cidade de Caraúbas (RN), visando a coleta de documentos relacionados a fraudes de cartão de crédito. As investigações foram iniciadas pela equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos do Estado de Goiás, em 14 de julho, quando as tentativas de reserva foram detectadas. A ação policial evitou o prejuízo aproximado de R$ 2.900 milhões à empresa vítima.