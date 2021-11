Operação Proclamação da República 2021: redução nos óbitos nas estradas do RN foi de 50%

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Proclamação da República. A fiscalização foi reforçada no período de 12 a 16 novembro, para garantir a segurança nas rodovias do Rio Grande do Norte durante o feriadão.

Considerados positivos, os números mostraram nos óbitos de 50%, redução de 23% nos acidentes, 57% nos acidentes graves e 23% de pessoas feridas, na comparação com o mesmo período de 2019.

Veja os dados abaixo:





Acidentes: Redução de 23 %

Acidentes graves: Redução de 57 %

Pessoas feridas: Redução de 28 %

Vítimas fatais: Redução de 50 %

Pessoas fiscalizadas: 4.383

Veículos fiscalizados: 3.856

Testes de alcoolemia: 1.307

Motoristas sob efeito de álcool: 85 (aumento de 107%)

Ocorrências policiais: 22 (redução de 4 %)

Pessoas detidas: 15 (aumento de 25 %)

Armas de fogo: 3 (aumento 200 %)

Veículos recuperados: 3

Além dos números acima, 387 pessoas foram alcançadas em Educação para o trânsito (Projeto Cinema Rodoviário).

De acordo com a PRF, as apreensões de arma de fogo merecem destaque, por terem ocorrido no início da operação, em um intervalo de 5 horas, entre a noite da sexta-feira(12) e a madrugada do sábado (13).

Foram apreendidos uma pistola calibre 380, com 16 munições, um revólver calibre 32, com 3 munições, e um revólver calibre 38, com 15 munições, e três homens com idade entre 32 e 52 anos foram presos nessas ocorrências.

Outro dado importante da operação foram os veículos recuperados: duas motocicletas, sendo uma CG 125 e uma CG 150, e um HB20. Em decorrência dessas ocorrências um menor foi apreendido e um homem de 19 anos foi preso.

Dois mandados de prisão foram cumpridos, um por tráfico de drogas, um homem de 44 anos, e outro, prisão preventiva, um homem de 28 anos.

Os números obtidos demonstram o sucesso da estratégia de aumento do efetivo operacional em 55% do efetivo, quando comparados ao mesmo período no ano de 2019, ano anterior à pandemia do COVID-19, bem como a maior colaboração dos motoristas com a segurança viária.