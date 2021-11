Sesc Saúde Mulher oferece exames preventivos gratuitos em Mossoró

Os exames são voltados a mulheres de 25 a 64 anos e estão sendo realizados por meio de uma parceria entre o Sistema Fecomércio e a Prefeitura de Mossoró. A unidade móvel do programa está instalada no Sesc desde o início de outubro e segue no local até a próxima semana. As interessadas podem agendar o atendimento em uma UBS do município ou no próprio local; veja o horário e documentos necessários.