Brasil 35 lança pré-candidatura de Clorisa Linhares ao Governo do Estado no dia 20

No próximo dia 20 de novembro, o partido Brasil 35 vai lançar a pré-candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Norte da psicopedagoga Clorisa Linhares, de Grossos-RN.

O evento está previsto para começar às 18 horas no Salão de Eventos do Hotel Villa Oeste, em Mossoró, com as presenças das principais autoridades do partido no País.

Está confirmada a presença da presidenta do partido, Suêd Haidar e a presidente no Rio Grande do Norte, Viviane Araújo, além do presidenciável Cabo Daciolo.

Clorisa Linhares, em entrevistas na Rádio Difusora de Mossoró, tem apresentado fortes críticas ao Governo do Estado, em especial no que ela classificou de forma de fazer política.

Reclama que ainda existe no estado o coronelismo político e defende a teoria que se mudar a forma de fazer as campanhas, a forma de fazer política, até o Brasil mudava para melhor.

“Se você observar a forma como é feita a política em nosso estado, existe o curral eleitoral. São pessoas indo para os interiores pegando lideranças para trazer votos e se eleger. Todas as minhas campanhas sempre tento fazer diferente, e não compro votos”, disse ao Agora RN.

A pré-candidata assegura que para melhorar a segurança, saúde e educação, primeiro precisa melhorar a economia, turbinar a arrecadação.

Clorisa nasceu no estado de Pernambuco e ainda nova se mudou com os pais para Mossoró, depois para Grossos. É servidora pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

Sobre a polarização da campanha nacional, a pré-candidata diz que nem um e nem outro. “Esta polarização restringe a oportunidade de termos um Brasil diferente e estado também”.