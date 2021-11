Homem é morto a tiros enquanto dormia, no município de Caraúbas

Um homem de 31 anos, identificado como Jeferson Hudson Rodrigues, foi morto a tiros, na madrugada desta sexta-feira (19), no município de Caraúbas, região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, Jeferson dormia no momento do crime. A casa dele teve a porta arrombada por suspeito armado, que já entraram atirando com a vítima. Pelo menos 4 pessoas teriam participado da ação.

A mãe de Jeferson também estava na residência, mas teve a vida poupada. Os suspeitos fugiram em seguida, com destino ignorado.

A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela delegacia de polícia civil de Caraúbas.

O corpo de Jeferson foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.