Prévias do PSDB: votação neste domingo começa as 8h; Confira como votar

O PSDB do Rio Grande do Norte participa neste domingo (21) das prévias que vão escolher o candidato do partido à Presidência da República. Deputados, prefeitos, vices, vereadores e filiados tucanos se cadastraram para votar.

Em Brasília, estarão reunidos uma comitiva Potiguar que votarão em urnas eletrônicas oferecidas e auditadas pela Justiça Eleitoral. Quem não pode viajar, vota pelo aplicativo “Prévias PSDB”, no caso de quem se cadastrou até a segunda-feira (15).



Vereadores e filiados de todo o Brasil votarão pelo aplicativo Prévias PSDB, entre 8h e 15h, neste domingo (21). Também poderão votar pelo aplicativo os prefeitos, vices, deputados e dirigentes que não puderem participar do evento em Brasília.



O Rio Grande do Norte conta atualmente com a maior bancada da Assembleia Legislativa, cinco deputados, mais de 30 prefeitos e 25 vice-prefeitos. São quase 250 vereadores e 22 mil filiados no Estado, além de ter o único presidente de Legislativo estadual no Nordeste.

